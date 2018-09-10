Корпус по производству лекарств открылся под Серпуховым

Строительство нового корпуса по производству и хранению лекарств завершилось в поселке Оболенск Серпуховского района Московской области.

Как сообщает пресс-служба Министерства строительства области, новый комплекс площадью более 1,1 тыс. кв. м подготовлен для производства лекарств, а также для хранения готовой продукции и сырья.

На данный момент строительство объекта завершено. Корпус по производству лекарств уже получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Ранее в августе стало известно о том, что в городе Серпухов Московской области планируют благоустроить 14 скверов, после чего сформировать их территории в единую сеть пешеходных маршрутов.