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Калининградские таможенники пресекли контрабанду сигарет

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В Калининградской области таможенники задержали автомобили, водители которых везли в Литву партию контрабандных сигарет. Во время досмотра на пункте пропуска Морское–Нида выяснилось, что в шести машинах оборудованы тайники.

В общей сложности изъято 18 тыс. пачек табачных изделий. После экспертизы груза будет принято процессуальное решение. Об этом информирует Калининград.Ru.

В августе полиция задержала супругов, открывших магазин в Сызрани Самарской области. В торговой точке изъяли 8,9 тыс. пачек сигарет с признаками контрафактности.

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