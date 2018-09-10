Калининградские таможенники пресекли контрабанду сигарет

В Калининградской области таможенники задержали автомобили, водители которых везли в Литву партию контрабандных сигарет. Во время досмотра на пункте пропуска Морское–Нида выяснилось, что в шести машинах оборудованы тайники.

В общей сложности изъято 18 тыс. пачек табачных изделий. После экспертизы груза будет принято процессуальное решение. Об этом информирует Калининград.Ru.

В августе полиция задержала супругов, открывших магазин в Сызрани Самарской области. В торговой точке изъяли 8,9 тыс. пачек сигарет с признаками контрафактности.