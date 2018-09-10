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Возбуждено дело о гибели двух человек на бывшем заводе в Тольятти

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В Тольятти по факту гибели двух рабочих возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ. Трагедия произошла 6 сентября около полудня на территории бывшего завода «Куйбышевфосфор». 

Во время сварочных работ загорелись бочки с топливом, передает НИА «Самара». Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств смерти двух человек.

Как сообщалось 6 сентября, Следственный комитет проводит проверку по факту гибели сотрудника предприятия в Старом Осколе Белгородской области. Мужчину затянуло под платформу за тепловозом.

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