Возбуждено дело о гибели двух человек на бывшем заводе в Тольятти

В Тольятти по факту гибели двух рабочих возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ. Трагедия произошла 6 сентября около полудня на территории бывшего завода «Куйбышевфосфор».

Во время сварочных работ загорелись бочки с топливом, передает НИА «Самара». Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств смерти двух человек.

Как сообщалось 6 сентября, Следственный комитет проводит проверку по факту гибели сотрудника предприятия в Старом Осколе Белгородской области. Мужчину затянуло под платформу за тепловозом.