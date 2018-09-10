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Партия наркотиков весом 116 кг задержана в Татарстане

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На паромной переправе в Старом Аракчино Татарстана остановили автомобиль Dodge Ram с московскими номерами, в котором перевозили 116 кг наркотических и психотропных средств: гашиш, мефедрон, кокаин, LCD и амфетамин.

Задержаны двое 28-летних мужчин. Наркокурьеры ехали из Москвы в Уфу через Набережные Челны и по пути делали закладки, сообщил ИА «Татар-информ» собственный источник.

За последние годы это самая большая партия наркотиков, задержанная на территории Татарстана. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Тверской области была задержана пожилая женщина, прятавшая метадон в варежки.

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