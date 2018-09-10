Названы самые популярные площадки Дня города в Москве

8 и 9 сентября Москва отмечала День города. Праздничные события в честь 871-го дня рождения столицы проходили на 1,5 тыс. площадок фестиваля «Цветочный джем». Центром торжеств по традиции стала пешеходная Тверская улица.

Оба праздничных дня гостей радовали спектакли театров со всего мира, концерты классической и эстрадной музыки, спортивные и цирковые шоу, а также мастер-классы на любой вкус. За праздничное настроение на главной улице Москвы отвечали 2,5 тыс. артистов, музыкантов, танцоров, аниматоров, спортивных инструкторов, ведущих и организаторов мастер-классов, говорится в сообщении, поступившем в iz.ru.

Вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина рассказала, что наибольшей популярностью у гостей праздника пользовались театральные шоу, вокальные уроки с участием знаменитостей и акробатика на канате.

«Больше всего зрителей собрали шоу уличных театров — к примеру, «летающие барабанщики» от французского коллектива «Транс-Экспресс», — рассказала она.

Самой популярной творческой площадкой праздника стал «Вокально-инструментальный класс». Особенно много участников было на мастер-классах по академическому вокалу от солиста театра «Геликон-опера» Дмитрия Янковского, на занятиях эстрадно-джазовым вокалом с участницей шоу «Голос» Этери Бериашвили и на мастер-классах от чемпиона Европы по битбоксу Вахтанга.

9 сентября организаторы сообщили, что праздничные мероприятия в честь Дня города посетили около 10 млн человек.