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Названы самые популярные площадки Дня города в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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8 и 9 сентября Москва отмечала День города. Праздничные события в честь 871-го дня рождения столицы проходили на 1,5 тыс. площадок фестиваля «Цветочный джем». Центром торжеств по традиции стала пешеходная Тверская улица.

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Оба праздничных дня гостей радовали спектакли театров со всего мира, концерты классической и эстрадной музыки, спортивные и цирковые шоу, а также мастер-классы на любой вкус. За праздничное настроение на главной улице Москвы отвечали 2,5 тыс. артистов, музыкантов, танцоров, аниматоров, спортивных инструкторов, ведущих и организаторов мастер-классов, говорится в сообщении, поступившем в iz.ru.

Вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина рассказала, что наибольшей популярностью у гостей праздника пользовались театральные шоу, вокальные уроки с участием знаменитостей и акробатика на канате.

«Больше всего зрителей собрали шоу уличных театров — к примеру, «летающие барабанщики» от французского коллектива «Транс-Экспресс», — рассказала она.

Самой популярной творческой площадкой праздника стал «Вокально-инструментальный класс». Особенно много участников было на мастер-классах по академическому вокалу от солиста театра «Геликон-опера» Дмитрия Янковского, на занятиях эстрадно-джазовым вокалом с участницей шоу «Голос» Этери Бериашвили и на мастер-классах от чемпиона Европы по битбоксу Вахтанга.

9 сентября организаторы сообщили, что праздничные мероприятия в честь Дня города посетили около 10 млн человек.

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