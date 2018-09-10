Основателя Pink Floyd пригласили выступить с концертом в Севастополе

Основателя британской группы Pink Floyd Роджера Уотерса пригласили с концертом в Севастополь. Это сделал губернатор Дмитрий Овсянников. Он также поблагодарил музыканта за «принципиальную позицию по поводу принадлежности Крыма».

По словам губернатора, которые приводит газета «Слава Севастополя», Уотерс может приехать в город-герой в любое удобное для него время, чтобы дать концерт в защиту мира.

«Такая акция совместно с коллегами-музыкантами с мировыми именами станет грандиозным событием, сыграет роль в борьбе за мир во всем мире», — говорится в письме губернатора Севастополя музыканту.

25 августа основатель Pink Floyd в эксклюзивном интервью «Известиям» заявил, что Севастополь очень важен для России и ее граждан. Кроме того, он возложил на США ответственность за раскол Украины после смены власти.

Позже Уотерса внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец». Его, в частности, обвинили в «антиукраинской пропаганде».