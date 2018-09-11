Для власти нынешние выборы — 4 557 избирательных кампаний в 80 регионах — проходили в очень сложных условиях. В период активной фазы избирательной кампании начался пенсионный маневр, что отрицательно повлияло на рейтинги партии власти.

Во всех странах мира непопулярная пенсионная реформа встречает сопротивление людей, которые выходят на митинги и демонстрации. Мы также не избежали этого. «Единая Россия» в этих условиях сумела выстроить диалог с людьми и учла многие из их предложений в сентябрьских поправках пенсионного законодательства.

Когда в Европе проходили пенсионные реформы, партии власти, которые их проводили, всегда проигрывали на следующих выборах. «Единая Россия» показала, что имеет большой запас политической прочности рейтингов и выдала хорошие результаты: 30–40% поддержки, а в Башкирии даже больше 60%. Хотя в двух традиционно «красных» регионах — Ульяновске и Иркутске, победили коммунисты.

Результаты выборов показали наличие конкуренции на разных уровнях избирательных кампаний. Первое подтверждение тому — четыре региона (Приморский, Хабаровский край, Хакасия и Владимирская область) ушли на второй тур. В двух из этих субъектов второе место заняли коммунисты, в двух — представители ЛДПР.

Второе подтверждение конкуренции — явка на выборах в региональные законодательные собрания выше, чем на предыдущих выборах власти в этих же регионах. Это значит, что все партии активно вели кампании, повышали интерес к выборам и мобилизовали своих сторонников.

В Приморском крае врио губернатора не хватило 3%, чтобы выиграть в первом туре. 3% всегда можно набрать за счет административного ресурса, но этого не было сделано. Легитимность выборов повышает доверие к ним. Еще одно подтверждение — в девяти регионах в заксобрания прошли малые партии.

Законность и честность выборов подтвердило и небольшое количество жалоб. Их в три раза меньше, чем на прошлых выборах.

В целом выборы доказали, что президентская кадровая политика, направленная на формирование новой управленческой элиты, работает. Все врио губернаторов, назначенные президентом, победили. Исключение — Приморский край, где будет второй тур, но в Приморье сейчас уникальная ситуация. Нужно учитывать наводнение. Люди просто не пошли на выборы. Скорее всего, во втором туре врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко победит.

В день выборов во многих городах проходили санкционированные и несанкционированные митинги. Но участников было очень немного. Люди предпочли прийти на участки и проголосовать за свои партии. Таким образом они протестовали в законной форме. Это очень хороший результат работы нашей политической системы.

Автор — политолог

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