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Балет на поле

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Фото: Гао Сяотянь
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«Молчание, любовь, тишина, радость», — это персональная подпись Гуань Юя в мессенджере WeChat. Гуань Юй — профессор кафедры балета Академии танца в Пекине. После окончания академии в 1994 году он стал преподавателем и посвятил свою жизнь обучению сельских детей.

С раннего детства красота сельских пейзажей вдохновляла Гуань Юя. Частенько, сидя на меже рисового поля, он смотрел на небо и следил за движением ветра и облаков. «Вспоминая рассветы и закаты, ароматы рисовых и пшеничных полей, я чувствую себя просто прекрасно,— рассказывает Гуань Юй. — Но в огромных сельских районах Китая живет 60 миллионов детей, и никто из них не может понять балет, не может танцевать балет».

От Пекина до деревни Дуаньцунь около трех часов езды. Последние пять лет утром каждого выходного дня Гуань Юй и его жена Чжан Пин выезжают из Пекина точно в установленное время, чтобы преподавать балетный танец в школе села.

Постепенно, капля за каплей, словно питательными веществами наполняли они местных ребятишек любовью к балету. Концепция обучения, специально разработанная Гуань Юем для детей, включает занятия, направленные на физическое и духовное развитие.

Пятилетний труд Гуань Юя был вознагражден: он вывел сельских ребятишек на сцену Национального Большого театра Китая, их выступления вошли в программу Центрального телевидения Китая. Некоторые из детей деревни Дуанцунь приняты в художественную академию. Можно смело сказать, что семена балета в сельской местности дали прекрасные всходы.

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