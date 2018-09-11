Семь элементов экономики Китая

Инвестиции должны расшивать «узкие места»

Согласно данным, недавно опубликованным Национальным бюро статистики Китая, в первой половине этого года инвестиции в основной капитал Китая выросли на 6% по сравнению с предыдущим годом, темпы их прироста замедлились на 1,5% по сравнению с первым кварталом этого года и на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С одной стороны, темпы роста инвестиций в основные фонды замедлились из-за снижения запросов инфраструктурного строительства в Китае по сравнению со стадией стремительного роста в прошлом. С другой стороны, работа ведется с максимальным соблюдением принципа – действовать лишь при наличии необходимости, условий и возможностей, прилагая при этом все силы. В ряде мест строительство объектов отменяется, приостанавливается или откладывается. Продолжающееся замедление темпов роста инвестиций, особенно в базовую инфраструктуру, однако не означает, что снижается потребность в инвестициях.

Более сбалансированное развитие внешней торговли в целом

Китайская таможенная статистика свидетельствует, что в первой половине этого года общий объем импорта и экспорта Китая составил 14,12 трлн юаней, увеличившись за год на 7,9%. В долларовом выражении общий объем импорта и экспорта в Китае в первом полугодии составил 2,21 трлн долларов США, что на 16% больше предыдущих показателей. Многие эксперты отмечают, что в первой половине этого года качество и эффективность внешней торговли Китая значительно улучшились.

Говоря о ситуации с внешней торговлей во второй половине этого года, эксперты выделяют как благоприятные факторы, так и факторы неопределенности. Основная неопределенность связана с необходимостью соответствующим образом реагировать на китайско-американские торгово-экономические трения.

– Показатели по оборотам в торговле во второй половине этого года в основном связаны о неопределенностью трений в отношениях между Китаем и США, – рассказал Цзюй Цзяньдун, директор Центра международных финансовых и экономических исследований Университета Цинхуа, – в краткосрочной перспективе повышение тарифов увеличит риски и окажет значительное влияние на экспорт. Но нет повода для сильного беспокойства, ведь влияние на общее экономическое развитие ограничено, мы можем его корректировать, осуществляя экспорт в другие страны и регионы и расширяя внутренний спрос.

Фото: Сюй Яньхон

Роль сферы услуг как «балластного камня» становится все более очевидной

По данным Национального бюро статистики Китая, в первой половине этого года добавленная стоимость сферы услуг в Китае составила 22 757,6 млрд юаней, увеличившись за год на 7,6%. Вклад сферы услуг в национальный экономический рост достиг 60,5%. Это на 1,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 23,8% выше, чем в среднем по отрасли.

Достижения «яркие» – такую оценку дал вице-президент Исследовательского института финансовых и экономических стратегий при Академии общественных наук КНР Ся Цзечжан. Сфера услуг стала более заметной в национальной экономике, и ее роль в стимулировании экономического роста постоянно повышается, она служит в качестве «балластного камня».

– Сфера услуг менее циклична и слабо подвержена влиянию внешних факторов. Основываясь на её развитии в первой половине года и учитывая такие факторы, как огромный рынок Китая и благоприятные ожидания предпринимателей в отношении инвестиций в секторе услуг, во второй половине года темпы роста в этой сфере ожидаются в размере 7.7%. Вполне возможно, что вклад в национальную экономику от нее составит около 60%, – считает Ся Цзечжан.

Потенциал потребления превращается в энергию роста

Обращаясь снова к недавно опубликованным данным Национального бюро статистики Китая, в первой половине этого года общий объем розничных продаж потребительских товаров в Китае составил 18 001,8 млрд юаней, увеличившись за год на 9,4%. Темпы роста снизились на 0,4% по сравнению с первым кварталом этого года.

– Нельзя утверждать, что потребительские показатели слабые из-за замедления роста розничных продаж, – комментирует Мао Шэнъюн, пресс-секретарь Национального бюро статистики Китая, – ведь спрос включает в себя не только потребление товаров. Он также включает в себя потребление услуг в области образования, транспорта и коммуникациий, культуры и искусства. Кроме того, импорт потребительских товаров в первом полугодии увеличивался быстрее, т.е. внутренний спрос в Китае остается по-прежнему относительно бурным.

Однако для того чтобы полностью реализовать потенциал потребления жителей Китая, необходимо преодолеть ряд проблем и препятствий. Среди них относительная недостаточность поставок высококачественных товаров и услуг.

Усиление координации регионального развития

В первой половине этого года региональная экономика Китая оставалась стабильной, а внимание было сосредоточено на создании более четких механизмов эффективности. Темпы экономического роста в центральных и западных регионах по-прежнему выше, чем в восточном регионе. Также наблюдается хорошая тенденция подъема экономики на северо-востоке страны.

При рассмотрении четырёх основных регионов видно, что в первом полугодии ВВП западного региона увеличился на 7,4%, продолжая поддерживать хорошую тенденцию к развитию. Центральный регион занимает первое место среди всех регионов по темпам роста. В восточном регионе обороты увеличились на 0,1% по сравнению с первым кварталом этого года. ВВП северо-восточного региона увеличился на 4,7% и продолжает поддерживать благоприятную тенденцию.

Ма Цинбинь, директор отдела промышленности и урбанизации Китайского международного центра экономических обменов полагает, что в качественном скоординированном развитии региона ключевым является создание инновационного потенциала.

– Нельзя ослаблять хватку, нужно стимулировать инновации и поддерживать прочную стратегию усиления лидерства в инновационной деятельности по трём основным направлениям региональной политики в соответствии с региональными экономическими особенностями в восточном, центральном, западном и северо-восточном регионах Китая в связке с автономной инновацией и автономной либерализацией, – говорит Ма Цинбинь.

Прочный фундамент для плавных ценовых операций

9 августа этого года Национальное бюро статистики опубликовало данные, свидетельствующие о том, что в июле национальный индекс потребительских цен (CPI) вырос на 2,1% в годовом исчислении. Индекс заводских цен промышленных производителей (PPI) вырос на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличившись на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем. В целом цены остаются на низком уровне инфляции, считают эксперты.

Стоит отметить, что в июле PPI вырос на 2,5% по сравнению с CPI в годовом исчислении, что на 0,3% меньше, чем в предыдущем месяце. Это указывает на то, что разница между PPI и CPI уменьшилась.

Многие опасаются, что цены в Китае продолжат рост во второй половине этого года и приведут к соответствующему инфляционному давлению. В то же время следует заметить, что есть много и благоприятных факторов. После прошлогодних спадов с июля уровень инфляции значительно понизится, а вероятность резкого роста инфляции во втором полугодии невелика. Промышленный спрос не будет значительно усиливаться, и PPI, движимый спросом, вряд ли пойдет на резкое увеличение.

Стабильное привлечение иностранного капитала

Согласно данным, опубликованным министерством торговли Китайской Народной Республики, в первом полугодии Китай фактически привлек иностранный капитал в размере 446,29 млрд юаней, что на 1,1% больше в годовом исчислении и свидетельствует о плавной тенденции к стабильному росту. Многие эксперты и ученые отметили, что при нынешнем тренде на антиглобализацию, который наблюдается в первой половине года, такие результаты очень ценны.

– Китай показал замечательные результаты в привлечении иностранных инвестиций в первом полугодии, – сообщил в интервью журналистам профессор Института международной экономики при Университете международного бизнеса и экономики Сан Байчуань. – Это связано с продолжающейся экспансией Китая и активным использованием иностранных инвестиций. В частности, был принят ряд таких мер, как ослабление ограничений доли иностранных инвестиций в общем соотношении.

Еще немного, и компании всего мира увидят улучшение инвестиционного климата Китая и хорошие перспективы развития, что повысит их готовность инвестировать в Китай.