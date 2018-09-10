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Австрийский суд подтвердил права РФ на водки Stolichnaya и Moskovskaya

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Апелляционный суд Линца (Австрия) подтвердил право компании «Союзплодоимпорт» на товарные знаки Stolichnaya и Moskovskaya на территории Австрии и запретил использование этих брендов компании Spirits International B.V. (Люксембург).

Компанию-ответчика также обязали возместить ущерб, нанесенный российской стороне в ходе незаконного их использования, сообщает пресс-служба «Союзплодоимпорта».

Повторное рассмотрение дела состоялось 5 сентября. Spirits International B.V. не дали разрешения на обжалование решения в Верховном суде Австрии.

В январе суд Нидерландов постановил, что Spirits International не имеет права использовать бренды в странах Бенилюкса.

Принадлежащую эмигранту из России Юрию Шефлеру компанию обязали прекратить продажи «Столичной». Он сумел приобрести права на 42 различных бренда российской водки за $300 тыс. в 1990-х годах, пишет «Федеральное агентство новостей». В настоящее время Россия продолжает вести судебные споры с SPI Group еще в 13 странах Евросоюза, США и Австралии.

Портал iz.ru писал о том, что предприятие «Союзплодоимпорт» подало заявки на регистрацию наименования места происхождения товара «Русская водка» в США, Вьетнаме и Китае. Это значит, что зарубежные производители вскоре могут лишиться возможности называть свою продукцию как «Русская водка».

На сегодняшний день «Союзплодоимпорт» уже является обладателем прав на наименование места происхождения товара «Русская водка» в России, Белоруссии, Казахстане и на Украине. Предприятию также принадлежат бренды водки «Столичная» и «Московская особая», а также права на название «Советское шампанское» и коньяк «Московский».

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