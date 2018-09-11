В этом году главы двух государств успешно провели свою первую встре­чу в Пекине. Они совместно разрабо­тали предварительный план дальней­шего развития китайско-российских отношений, заверили документы о со­трудничестве, подписанные предста­вителями правительств и бизнеса обеих стран. И сделали шаги к даль­нейшему укреплению и расширению материальной основы для развития связей, направляя действия двух стран новой эпохи на новый путь раз­вития.

Благодаря совместным усилиям обеих сторон деловое сотрудниче­ство между Китаем и Россией в раз­личных областях сохраняет сильный импульс. Механизм эффективно ра­ботает, налаживаются связи, сферы взаимодействия день ото дня расши­ряются, интересы непрерывно схо­дятся, и постепенно открываются но­вые перспективы. С прошлого года китайско-российская двусторонняя торговля быстро восстанавливается. В 2017 году объем двусторонней тор­говли вырос на 20,8% и составил $84 млрд. За первые шесть месяцев это­го года он достиг $49,15 млрд, увели­чившись на 24,8% по сравнению с ана­логичным периодом прошлого года. Продемонстрировав хорошее нача­ло, китайско-российская торговля по темпам роста заняла первое место среди других основных торговых пар­тнеров Китая, а годовой объем, как ожидается, превысит $100 млрд.

В последние годы Китай и Россия постоянно продвигают крупные про­екты в области нефти и газа, ядерной энергии, высокоскоростных желез­ных дорог, авиационно-космической промышленности и др. Успешно раз­вивается китайско-российский про­ект газопровода восточного направ­ления, благополучно запущен первый этап проекта «Ямал СПГ», в котором участвуют CNPC и Фонд Шелково­го пути. Согласно новому соглаше­нию, ядерные энергетические проек­ты, такие как энергоблоки № 7 и № 8 Тяньваньской АЭС, будут выполнять­ся в соответствии с графиком. Рабо­тает китайско-российское совместное предприятие по созданию пасса­жирского широкофюзеляжного дальнемагистрального самоле­та. Обе стороны углубляют коо­перацию в рамках Программы раз­вития сотрудничества в космической сфере на 2018–2022 годы.

Китай и Россия успешно создали со­вместный научно-исследовательский центр высокоскоростных железнодо­рожных технологий, который начал свою работу. С момента подписания в 2015 году между Китаем и Россией за­явления «Одного пояса — одного пути» и Евразийского экономического со­юза работа по совместному сотруд­ничеству проводится шаг за шагом, поэтапно, и уже достигнуты первые се­рьезные результаты. Стороны внима­тельно исследуют новые идеи. Актив­но продвигают работу в таких новых областях, как развитие Дальнего Вос­тока России, развитие Арктики, цифро­вая экономика и международная элек­тронная коммерция и т.д., стремятся сформировать новые факторы роста двусторонних торгово-экономических отношений.

Межрегиональное взаимодействие Китая и России также бурно развива­ется. Стороны создали два механизма работы между крупными регионами: «река Янцзы — река Волга» и «Северо-Восток Китая — Дальний Восток Рос­сии», а также совет по региональному сотрудничеству Комитета китайско-российской дружбы, мира и развития. Они создали 140 пар дружественных провинций и городов, достигнув «пол­ного охвата» по территории и всем сфе­рам работы. Кроме того, непрерывно возрастает влияние таких площадок, как Санкт-Петербургский междуна­родный экономический форум, Вос­точный экономический форум и Ки­тайско-российская ЭКСПО, которые также сыграли важную роль в углубле­нии отношений между двумя странами.

Китай и Россия в 2018–2019 гг. про­ведут «годы межрегионального со­трудничества и обмена», чтобы регио­нальную работу двух стран повысить до государственного уровня. Будет продолжаться работа по содействию взаимовыгодным контактам между китайскими провинциями, автоном­ными районами, городами централь­ного подчинения и субъектами Россий­ской Федерации. Обе стороны в рамках годов межрегионального сотрудниче­ства и обмена проведут презентации инвестиций, выставки по торговле, промышленности и сельскому хозяй­ству, семинары, художественные фе­стивали и ознакомительные поездки. Это будет еще больше усиливать добросердечие и развивать потенциал ре­гионального взаимодействия между двумя странами.

На следующем этапе Китай и Рос­сия будут в полной мере использовать положительные механизмы межпра­вительственных и межрегиональных связей, укреплять политические и пра­вовые связи и согласованность, созда­вать благоприятные деловые условия. Продолжится строительство инфра­структуры, например трансграничных мостов, для создания межрегионально­го транспортного сообщения, что даст новый импульс торгово-экономическо­му взаимодействию между странами. Есть стремление всесторонне поднять активность малого и среднего бизнеса, создавать более тесные контакты меж­ду работниками двух стран и упрощать соответствующие процедуры. Я верю, что совместными действиями наших правительств и неустанными усилия­ми наших предпринимателей всесто­роннее деловое сотрудничество между Китаем и Россией придаст еще больше позитивной энергии политическому и экономическому устройству мира.

Автор — посол КНР в РФ Ли Хуэй

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