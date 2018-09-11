Путь эффективной работы
В этом году главы двух государств успешно провели свою первую встречу в Пекине. Они совместно разработали предварительный план дальнейшего развития китайско-российских отношений, заверили документы о сотрудничестве, подписанные представителями правительств и бизнеса обеих стран. И сделали шаги к дальнейшему укреплению и расширению материальной основы для развития связей, направляя действия двух стран новой эпохи на новый путь развития.
Благодаря совместным усилиям обеих сторон деловое сотрудничество между Китаем и Россией в различных областях сохраняет сильный импульс. Механизм эффективно работает, налаживаются связи, сферы взаимодействия день ото дня расширяются, интересы непрерывно сходятся, и постепенно открываются новые перспективы. С прошлого года китайско-российская двусторонняя торговля быстро восстанавливается. В 2017 году объем двусторонней торговли вырос на 20,8% и составил $84 млрд. За первые шесть месяцев этого года он достиг $49,15 млрд, увеличившись на 24,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продемонстрировав хорошее начало, китайско-российская торговля по темпам роста заняла первое место среди других основных торговых партнеров Китая, а годовой объем, как ожидается, превысит $100 млрд.
В последние годы Китай и Россия постоянно продвигают крупные проекты в области нефти и газа, ядерной энергии, высокоскоростных железных дорог, авиационно-космической промышленности и др. Успешно развивается китайско-российский проект газопровода восточного направления, благополучно запущен первый этап проекта «Ямал СПГ», в котором участвуют CNPC и Фонд Шелкового пути. Согласно новому соглашению, ядерные энергетические проекты, такие как энергоблоки № 7 и № 8 Тяньваньской АЭС, будут выполняться в соответствии с графиком. Работает китайско-российское совместное предприятие по созданию пассажирского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета. Обе стороны углубляют кооперацию в рамках Программы развития сотрудничества в космической сфере на 2018–2022 годы.
Китай и Россия успешно создали совместный научно-исследовательский центр высокоскоростных железнодорожных технологий, который начал свою работу. С момента подписания в 2015 году между Китаем и Россией заявления «Одного пояса — одного пути» и Евразийского экономического союза работа по совместному сотрудничеству проводится шаг за шагом, поэтапно, и уже достигнуты первые серьезные результаты. Стороны внимательно исследуют новые идеи. Активно продвигают работу в таких новых областях, как развитие Дальнего Востока России, развитие Арктики, цифровая экономика и международная электронная коммерция и т.д., стремятся сформировать новые факторы роста двусторонних торгово-экономических отношений.
Межрегиональное взаимодействие Китая и России также бурно развивается. Стороны создали два механизма работы между крупными регионами: «река Янцзы — река Волга» и «Северо-Восток Китая — Дальний Восток России», а также совет по региональному сотрудничеству Комитета китайско-российской дружбы, мира и развития. Они создали 140 пар дружественных провинций и городов, достигнув «полного охвата» по территории и всем сферам работы. Кроме того, непрерывно возрастает влияние таких площадок, как Санкт-Петербургский международный экономический форум, Восточный экономический форум и Китайско-российская ЭКСПО, которые также сыграли важную роль в углублении отношений между двумя странами.
Китай и Россия в 2018–2019 гг. проведут «годы межрегионального сотрудничества и обмена», чтобы региональную работу двух стран повысить до государственного уровня. Будет продолжаться работа по содействию взаимовыгодным контактам между китайскими провинциями, автономными районами, городами центрального подчинения и субъектами Российской Федерации. Обе стороны в рамках годов межрегионального сотрудничества и обмена проведут презентации инвестиций, выставки по торговле, промышленности и сельскому хозяйству, семинары, художественные фестивали и ознакомительные поездки. Это будет еще больше усиливать добросердечие и развивать потенциал регионального взаимодействия между двумя странами.
На следующем этапе Китай и Россия будут в полной мере использовать положительные механизмы межправительственных и межрегиональных связей, укреплять политические и правовые связи и согласованность, создавать благоприятные деловые условия. Продолжится строительство инфраструктуры, например трансграничных мостов, для создания межрегионального транспортного сообщения, что даст новый импульс торгово-экономическому взаимодействию между странами. Есть стремление всесторонне поднять активность малого и среднего бизнеса, создавать более тесные контакты между работниками двух стран и упрощать соответствующие процедуры. Я верю, что совместными действиями наших правительств и неустанными усилиями наших предпринимателей всестороннее деловое сотрудничество между Китаем и Россией придаст еще больше позитивной энергии политическому и экономическому устройству мира.
Автор — посол КНР в РФ Ли Хуэй
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