Скоординированный рост

Координация регионального развития в Китае продолжает укрепляться, новые точки роста, полюса и пояса образуются в ускоренном темпе.

На обширной территории Китая региональное развитие прощается с традиционными моделями роста, взяв курс на экологичность, координацию и устойчивость. С начала этого года повсюду в Китае стараются придерживаться новой концепции развития и постоянно способствуют развитию высокого качества своего производства. В целом региональная экономика стабильно улучшается.

– Единое планирование и координация между востоком, центром и западом, югом и севером, укрепление объединяющих связей между районами являются важным и позитивным изменением в региональном развитии Китая, – заявил представитель регионального отдела Национальной комиссии развития и реформ Китая. – Темпы экономического роста в западном регионе продолжают оставаться самыми высокими в стране, экономический подъем в северо-восточном регионе очевиден. Увеличивается число новых точек роста, полюсов и поясов для экономического развития.

Вот несколько примеров из жизни китайских предпринимателей. Наренгезер – скотовод из города Хулун-Буир во Внутренней Монголии. За прошедшее лето она и ее семья приняли около 100 туристов на своих пастбищных угодьях, тем самым увеличив свой доход на 20 тыс. юаней.

За тысячи километров оттуда, в городе Дуцзянъянь в провинции Сычуань, на телефон живущей там Сунь Хунмэй непрерывно приходят уведомления о бронировании комнат через мобильное приложение для клиентов. Находящийся рядом с мостом Гуаньфэн гостевой дом в течение всего лета полон гостей. Доход от этого бизнеса ничем не хуже, чем работа по найму, на которой она ранее была занята.

Одним из основных показателей, демонстрирующих эффект скоординированного развития регионов, является изменение доходов населения. Согласно данным Национального бюро статистики Китая, в первой половине этого года в 30 из 31 провинции разница доходов жителей города и села имеет тенденцию к сокращению по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно опросу, проведенному Китайской академией макроэкономических исследований, синергетический эффект доходов домашних хозяйств значительно возрос в основных регионах. В первом полугодии доход на душу населения восточных, центральных, западных и северо-восточных районов достиг 18 704 юаней, 11 302 юаней, 10 582 юаней и 12 693 юаней соответственно. Разрыв между регионами сократился.

В апреле этого года была официально выпущена долгожданная Программа планирования нового района Сюнъань провинции Хэбэй. Было ускорено осуществление крупных базовых проектов, таких как единый экономический район Пекин–Сюнъань, упорядочение района Байяндянь и возведение нового здания терминала аэропорта в Пекине.

В районе дельты реки Чжуцзян в Китае завершен и в основном открыт для движения транспорта мост Гонконг–Чжухай–Макао. Вот-вот откроется скоростная железная дорога Гуанчжоу–Шэньчжэнь–Гонконг. План развития района Гуандун–Гонконг–Макао продемонстрировал всему миру прекрасный пример строительства в зоне залива.

За самой южной провинцией Хайнань закрепилась роль экспериментальной зоны. Территория становится центром внедрения экологических инноваций, международного туризма и района поддержки важнейших национальных стратегических сфер сервиса, реализовано создание порта свободной торговли.

В современных условиях инновационные разработки играют все более заметную роль в развитии экономики Китая.

– В будущем Китай будет осуществлять всесторонние эксперименты в области инновационных реформ, – говорит Жэнь Чжиу, заместитель генерального секретаря, директор департамента высоких технологий Национальной комиссии развития и реформ. Он также сказал, что соответствующие департаменты на местах работают вместе над созданием трех инновационных центров мирового значения в области науки и техники – в Пекине, Шанхае и районе Гуандун–Гонконг–Макао.

Китайские руководители на местах все глубже осознают идеи инновационных решений и непрерывно осуществляют их на практике. Однако с задачей ускорения совершенствования региональной инновационной системы и всестороннего повышения потенциала региональных технологических разработок им еще предстоит столкнуться в будущем.