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Жители северных регионов России и Москвы получают самые высокие зарплаты

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Жители Ямало-Ненецкого автономного округа получают самую высокую зарплату в России. Их доходы в среднем составляет 100 тыс. 617 руб.

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На втором месте, согласно рейтингу Росстата по итогам первого полугодия, идет Чукотский автономный округ — 98 тыс. 291 руб. Замыкает тройку Москвы со средней зарплатой в 82 тыс. 729 руб.

Самые низкие показатели зафиксированы в Алтайском крае. Там жители в среднем получают 24 тыс. 402 руб. в месяц. На последних строчках рейтинга также оказались Карачаево-Черкессия (24 тыс. 481 руб.), Чечня (24 тыс. 873 руб.) и Ивановская область (24 тыс. 874 руб.), пишет «Газета.ру».

Кроме того, аналитики пришли к выводу, что самыми прибыльными являются профессии в сфере воздушного и космического транспорта. В среднем работники в этой отрасли получают 161,7 тыс. руб. в месяц. На втором месте представители специальностей, связанных с добычей нефти и газа — 123,1 тыс. руб. На третьем месте производители табачных изделий — 111,2 тыс. руб.

Меньше всех зарабатывают россияне, которые занимаются пошивом одежды и производством мебели — 20,8 тыс. руб. и 23,4 тыс. руб в месяц соответственно.

6 сентября сообщалось, что средняя заработная плата педагогов младших классов за год увеличилась на 18% и составила более 27 тыс. рублей в месяц. При этом средняя зарплата учителей по России составила 20,3 тыс. рублей.

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