Поезд сбил мужчину в наушниках на Ставрополье

В Ставропольском крае проводится проверка по факту происшествия на железной дороге. В Невинномысске поезд сбил 25-летнего жителя Красноперекопска.

По словам очевидцев, парень шел по путям в наушниках, ему отрезало ногу. Как считают полицейские, причиной серьезной травмы стало несоблюдение правил безопасности, передает NewsTracker.

В начале августа поезд сбил 19-летнего парня в Вологодской области. От полученных травм он скончался на месте. Прибывшая на место фельдшер скорой помощи не заметила приближающийся поезд и тоже была сбита.