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Житель Волгоградской области лишился зарытых в землю 520 тыс. рублей

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В Волгоградской области пенсионер лишился сбережений, закопанных на собственном участке. 72-летний житель Среднеахтубинского района обратился в полицию с заявлением о краже 520 тыс. рублей.

Выяснилось, что в середине августа потерпевший зарыл деньги во дворе своего дома в поселке Лебяжья Поляна. Спустя пару недель хозяин проверил тайник и увидел, что клад исчез.

Еще две недели мужчина пытался найти крупную сумму своими силами. Теперь полицейским предстоит установить обстоятельства произошедшего, пишет ИА «НовостиВолгограда.ру».

Напомним, 4 сентября автора песен российских звезд эстрады Германа Витке обокрали в сауне в центре Москвы. У него похитили 90 тыс. рублей.

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