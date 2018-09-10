Итальянского мотогонщика дисквалифицировали за нажатие на тормоз соперника
Итальянского мотогонщика Романо Фенати дисквалифицировали за нажатие тормоза на мотоцикле соперника, его соотечественника Стефано Манци. Также его отстранили от двух следующих этапов. Видеозапись инцидента, произошедшего на Гран-при Сан-Марино в младшей серии Moto2, опубликована в Twitter MotoGP.
FIM MotoGP Stewards 📋— MotoGP™🇸🇲🏁 (@MotoGP) 9 сентября 2018 г.
Black flag Romano Fenati for irresponsible riding 🏴#Moto2 #SanMarinoGP pic.twitter.com/sTqv6nhZer
Борьба началась с того, что Манци допустил жесткий маневр против Фенати, попытавшись выдавить его с трассы. Фенати догнал соперника и отомстил. Манци также был наказан, сообщает «Спорт-Экспресс»: его лишили шести стартовых позиций на следующем этапе.
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