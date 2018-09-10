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Итальянского мотогонщика дисквалифицировали за нажатие на тормоз соперника

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Фото: Global Look Press/STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL
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Итальянского мотогонщика Романо Фенати дисквалифицировали за нажатие тормоза на мотоцикле соперника, его соотечественника Стефано Манци. Также его отстранили от двух следующих этапов. Видеозапись инцидента, произошедшего на Гран-при Сан-Марино в младшей серии Moto2, опубликована в Twitter MotoGP.

 

Борьба началась с того, что Манци допустил жесткий маневр против Фенати, попытавшись выдавить его с трассы. Фенати догнал соперника и отомстил. Манци также был наказан, сообщает «Спорт-Экспресс»: его лишили шести стартовых позиций на следующем этапе.

27 августа российская гоночная команда FCM Racing Team впервые установила три мировых рекорда скорости на соляном озере Бонневилль (штат Юта, США).

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