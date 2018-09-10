Итальянского мотогонщика дисквалифицировали за нажатие на тормоз соперника

Итальянского мотогонщика Романо Фенати дисквалифицировали за нажатие тормоза на мотоцикле соперника, его соотечественника Стефано Манци. Также его отстранили от двух следующих этапов. Видеозапись инцидента, произошедшего на Гран-при Сан-Марино в младшей серии Moto2, опубликована в Twitter MotoGP.

Борьба началась с того, что Манци допустил жесткий маневр против Фенати, попытавшись выдавить его с трассы. Фенати догнал соперника и отомстил. Манци также был наказан, сообщает «Спорт-Экспресс»: его лишили шести стартовых позиций на следующем этапе.

27 августа российская гоночная команда FCM Racing Team впервые установила три мировых рекорда скорости на соляном озере Бонневилль (штат Юта, США).