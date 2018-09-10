Опубликовано видео задержания работавшего на СБУ боевика ИГ

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео задержания члена запрещенной в России группировки «Исламское государство» (ИГ), работавшего на Службу безопасности Украины.

На записи можно увидеть двоих сотрудников ФСБ, которые валят боевика на землю и надевают на него наручники. Затем ролик продолжается обыском. В результате обыска у подозреваемого изъяли самодельное взрывное устройство, а также пистолет с глушителем и боеприпасы.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала под Смоленском члена ИГ, который по заданию Украины готовил убийство одного из лидеров самопровозглашенной ДНР. Террористом оказался уроженец Дагестана 1988 года рождения Меджид Магомедов.

Злоумышленник прибыл на Украину в начале 2018 года для решения вопросов с эмиссарами ИГ по ресурсному обеспечению северокавказского бандподполья. Они же и познакомили Магомедова с представителями СБУ и экстремистами из «Правого сектора» (организация запрещена в РФ), передает ТАСС.

В ходе общения с украинскими спецслужбами дагестанцу поручили ликвидировать командира одного из подразделений Вооруженных сил ДНР, проживающего в Смоленской области.

Затем Магомедов получил от своих кураторов оружие из тайника, заложенного на территории России, и прибыл в Смоленскую область. Также его проинформировали о месте жительства и передвижениях командира ДНР.

Как рассказал задержанный, члены ИГ активно привлекаются спецслужбами Украины для устранения лидеров ополчения в Донбассе.

По его признанию, сотрудники СБУ оказывают террористам из этой запрещенной организации активную помощь на территории Украины. Им обеспечивают безопасность, финансирование, предоставляют оружие и взрывчатку для организации терактов в России.

31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка погибли глава ДНР Александр Захарченко и его телохранитель. Всего в результате инцидента пострадали 11 человек.

Местные власти расценивают случившееся как теракт. В рамках расследования дела об убийстве Захарченко сотрудники правоохранительных органов задержали украинских диверсантов и связанных с ними лиц. Кроме того, над установлением обстоятельств взрыва в Донецке работают специалисты ФСБ.