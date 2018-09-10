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СБУ обнаружила тайник с оружием в Донбассе

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) обнаружили тайник с оружием и боеприпасами во время обыска частного дома в городе Красногоровка Донецкой области, сообщает пресс-служба ведомства.

Оперативники изъяли два ручных противотанковых гранатомета РПГ-22, три реактивные гранаты ПГ-7Л, три выстрела ПГ-7ПМ, восемь гранат РГД-5 и F-1.

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Также в тайнике хранились: тротиловая шашка весом 400 г, восемь запалов к ручным гранатам и почти 1,5 кг пластида​​​.

В ведомстве сообщили, что незаконный тайник обустроил находящийся в розыске на Украине преступник.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье о «незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».

22 августа сообщалось, что украинские силовики нашли тайник с оружием и боеприпасами в подконтрольном Киеву городе Светлодарск в Донецкой области.

Нелегальный оборот оружия на Украине заметно вырос из-за конфликта в Донбассе, который продолжается с апреля 2014 года после госпереворота в стране.

Как заявил в июне 2018 года главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, сейчас в стране находится около 400 тыс. единиц неучтенного оружия.

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