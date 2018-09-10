Массовые проверки транспортных средств проведут в Магаданской области

В Магаданской области пройдет профилактическое мероприятие «Бахус», направленное на обеспечение безопасности дорожного движения, профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием водителей в состоянии опьянения.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Магаданской области, массовые проверки начнутся с 14 сентября. Их будут проводить автоинспекторы с целью выявления нетрезвых водителей. Рейды направлены на сохранение жизни и здоровья всех участников дорожного движения, пишет ИА MagadanMedia.

Госавтоинспекция Магаданской области призывает всех участников дорожного движения соблюдать правила дорожного движения и не садиться за руль в состоянии опьянения. Это может привести к непоправимым последствиям.