Суд вынес приговор убившему жену жителю Хабаровского края

Суд вынес обвинительный приговор 42-летнему жителю города Амурск Хабаровского края, который обвинялся в умышленном убийстве своей жены. Об этом сообщает сайт прокуратуры края.

В суде было установлено, что 28 ноября 2017 года, ранее несудимый 42-летний мужчина нанес два ножевых ранения своей супруге. От полученных ран потерпевшая погибла. Отмечается, что в момент совершения убийства обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения, пишет ИА AmurMedia.

В суде подозреваемый отрицал свою вину и настаивал, что женщина сама напала на него с ножом, а он действовал в целях самообороны. Были проведены судебно-медицинские экспертизы, которые дали неопровержимые доказательства того, что подсудимый совершил убийство умышленно.

Суд признал обвиняемого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием в колонии строгого режима.