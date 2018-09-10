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Воронежские власти потратят на подсветку зданий около 100 млн рублей

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Власти Воронежа объявили еще три аукциона на поиск подрядчика по установке архитектурно-художественной подсветки фасадов зданий в центре города. Заказчик — МКУ «Городская дирекция единого заказчика ЖКХ». Общая цена контрактов — чуть более 69 млн рублей.

Как уточняет ИА «Абирег», один контракт подразумевает подсветку 20 зданий на восьми улицах. На это из областного бюджета выделяется 22,7 млн рублей, а из городского — 2,5 млн.

Аналогичный аукцион стоимостью 24 млн рублей подразумевает подсветку 13 домов на четырех улицах. В этом случае из региональной казны будет выделено 21,7 млн рублей, а из городской — 2,4 млн.

Еще один победитель торгов на исполнение контракта стоимостью 19,67 млн рублей подсветит 14 зданий на четырех улицах. Область выделит на это 17,7 млн рублей, а город — 1,9 млн рублей.

На выполнение работ по этим контрактам отводится 60 дней со дня их заключения. Подать заявки на участие в аукционе можно до 24 сентября.

Отметим, что до этого власти Воронежа объявляли четыре аукциона на подсветку центральных зданий. Общая стоимость этих контрактов — 26,5 млн рублей.

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