Lexus представил первую серийную яхту

Компания Lexus представила первую серийную яхту LY 650. Партнером для воплощения проекта стала американская компания Marquis-Larson.

В Lexus заявили, что новая яхта — самая современная интерпретация философии дизайна Lexus L-finesse. Она продолжает дело, начатое концептом Lexus Sport Yacht Concept, говорится в пресс-релизе, поступившем в iz.ru.

В серийной модели получили воплощение наиболее привлекательные особенности концепта. Яхта, общая длина которой составляет 65 футов, а бимс (ширина) — 19 футов, выполнена в характерном стиле, который отличает мощная, подчеркнутая носовая часть, изогнутые вставки на палубе и широкие выступы на корме. При взгляде сбоку можно видеть, как элегантные линии передней части перетекают в характерную крышу в стилистике Lexus, а затем заканчиваются мощными, широкими выступами в задней части.

Окончание строительства первой серийной яхты Lexus LY 650 запланировано на вторую половину 2019 года, а вскоре после этого состоится ее мировая премьера.

5 сентября в сочинском порту «Имеретинка» встала на якорь яхта российского бизнесмена Алишера Усманова Dilbar, которая на данный момент является самой просторной частной яхтой в мире. Цена судна не разглашается, но эксперты оценивают его приблизительно в $600 млн.