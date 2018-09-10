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Тысячи жителей Тулы стоят в очереди к мощам Спиридона Тримифунтского

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Жители Тулы выстроились в очередь к мощам святителя Спиридона Тримифунтского. Ковчег с десницей святого установлен в Успенском соборе в центре города.

Как сообщает ИА «Тульские новости», уже сейчас в очереди более тысячи человек. Она проходит через всю площадь Ленина. С каждым часом людей становится всё больше. Службу посетили глава области Алексей Дюмин, представители региональной думы, митрополит Тульский и Ефремовский Алексий.

В связи с прибытием святыни в Туле ограничено движение всех видов транспорта.

Успенский собор работает круглосуточно. Поклониться мощам можно будет до 17:30 завтрашнего дня, 11 сентября. Далее мощи проследуют в Тверь, Саратов, Ярославль, Новочебоксарск, Санкт-Петербург, а затем в Москву.

Считается, что ковчег с правой рукой святого Спиридона дарует христианскую любовь, помогает исцелять болезни, решать судебные споры и прекращать распри.

Спиридон Тримифунтский является одним из величайших христианских святых. Его останки хранятся на греческом острове Керкира.

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