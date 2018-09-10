Торнадо под Оренбургом сняли на видео

Житель Оренбургской области Дмитрий Ливандовский снял на видео торнадо, образовавшийся в регионе, и выложил кадры песчаного столба в соцсети.

«Это было в районе села Сакмарское, недалеко от железнодорожной станции», — цитирует мужчину телеканал «360».

По словам Дмитрия, он заметил смерч 7 сентября около в 14:00.

Хотя очевидец снимал торнадо, двигавшийся по полю, издалека, на кадрах видно, что размеры его достаточно внушительные.

В конце августа полицейский в отставке Стив Бастиллос из американского города Реддинг в штате Калифорния рассказал о своем бегстве от огненного торнадо на горящем автомобиле.