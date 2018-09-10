Две картины Петрова-Водкина вернулись в Псков из Русского музея

В Псков из Русского музея привезли две работы художника Кузьмы Петрова-Водкина. Там они участвовали в выставке, посвященной 140-летию со дня рождения художника. Речь идет о картинах «Две» и «Микула Селянинович».

Картина «Две» была написана в 1917 году. Она считается одной из лучших работ художника. Картина «Микула Селянинович» создавалась годом позже. Это эскиз одного из четырех панно для Театральной площади в Петрограде к первой годовщине Октябрьской революции.

Как отмечает Псковская лента новостей, выставка работала в корпусе Бенуа с 24 мая и завершилась 20 августа. На ней было представлено около 250 произведений живописи и графики из коллекций российских музеев и частных коллекций.