Данные для планирования Омска соберут в 2019 году

В Омске начался аукцион в сфере территориального планирования и зонирования города. До 1 июня следующего года подрядчику нужно собрать данные с помощью космической или аэросъемки, создать топографические планы с нанесением подземных коммуникаций.

С картами, подготовка которых обойдется бюджету в 75,4 млн рублей, будут работать сотрудники департамента архитектуры и градостроительства мэрии, отмечает ИА «Город55».

Планирование Омска необходимо для создания комфортных условий проживания горожан и улучшения инвестиционного климата.