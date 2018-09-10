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Данные для планирования Омска соберут в 2019 году

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В Омске начался аукцион в сфере территориального планирования и зонирования города. До 1 июня следующего года подрядчику нужно собрать данные с помощью космической или аэросъемки, создать топографические планы с нанесением подземных коммуникаций.

С картами, подготовка которых обойдется бюджету в 75,4 млн рублей, будут работать сотрудники департамента архитектуры и градостроительства мэрии, отмечает ИА «Город55».

Планирование Омска необходимо для создания комфортных условий проживания горожан и улучшения инвестиционного климата.

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