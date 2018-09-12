Прошло уже почти три года с тех пор, как в России появилась возможность признания гражданина несостоятельным, или банкротом. Россияне, попавшие в затруднительную финансовую ситуацию и неспособные расплатиться по своим долгам, могут обратиться в суд c заявлением о собственном банкротстве и, потеряв часть имущества, освободиться от долгового бремени. В то же время и кредиторы, давшие в долг более 500 тыс. рублей и уже отчаявшиеся вернуть свои деньги, получили право на обращение в суд с требованием о признании своего должника банкротом. В итоге они могут рассчитывать на частичный возврат денег.

Так что же значит это на первый взгляд зловещее словосочетание «банкротство гражданина»? Что означает быть банкротом в понимании нашего законодателя, чем это может обернуться и какие последствия влечет? И почему такая процедура стала возможной именно сейчас?

Механизм банкротства гражданина появился под влиянием последствий кризиса в экономике, падения реальных доходов, инфляции, безработицы и накопления долгового бремени. Ситуацию ухудшили не всегда обоснованные и часто финансово безграмотные решения самих должников. По данным ВЦИОМа, более половины россиян имеют непогашенные долги, а общий размер задолженности перед банками к середине 2018 года составил более 13,49 трлн рублей.

Основная идея банкротства заключается в освобождении гражданина от чрезмерной для него долговой нагрузки при одновременной продаже имущества в счет погашения кредитов. Но рассчитывать на такой сценарий может только добросовестный гражданин. Ему нужно предоставить суду всю информацию о своем имуществе, обязательствах и активах, сотрудничать с судом и финансовым управляющим, не укрывать имущество у друзей и знакомых, не продавать его за бесценок и т.д. Требования кредиторов, как правило, удовлетворяются только частично.

При рассмотрении банкротства как «спасения» от кредиторов и коллекторов надо иметь в виду целый ряд обстоятельств. Цена вопроса, как может показаться, невелика. Законом предусмотрено, что заявитель по делу (сам гражданин или его кредитор) должен внести на депозит суда сумму в размере 25 тыс. рублей и уплатить государственную пошлину. Однако гражданами обычно не учитывается, а консультантами порой намеренно не упоминается целый ряд дополнительных обстоятельств.

При кажущейся не столь значительной стоимости дела о банкротстве, как правило, гражданин обращается к консультантам, которые за спасибо не работают, а с учетом того, что отдельные дела о банкротстве могут длиться годами, расходы могут значительно превысить ожидания. В ходе рассмотрения судом дела гражданин не может распоряжаться своим имуществом и доходами на сумму, превышающую 50 тыс. рублей в месяц, без согласия финансового управляющего. Всё движимое и недвижимое имущество гражданина будет продано (исключениями является лишь единственное жилье гражданина, не находящееся в ипотеке, вещи индивидуального пользования, а также иное имущество, минимально необходимое для жизни). Гражданину может быть ограничено право на выезд за границу до завершения дела о банкротстве. В течение трех лет после своего банкротства он не сможет руководить юридическим лицом, а в течение пяти лет обязан информировать потенциальных кредиторов о своем банкротстве при получении займов и кредитов. Кроме упомянутых, есть еще и иные значимые последствия.

Гражданину следует иметь в виду, что он сможет освободиться не от всех своих долгов: не будут списаны налоги, коммунальные платежи и иные текущие обязательства, возникшие после возбуждения дела о банкротстве, а также долги за причиненный вред и алименты. По этим долгам он будет обязан платить и после своего банкротства.

Не стоит рассчитывать и на то, что заблаговременно спрятанное и проданное на период банкротства имущество не будет впоследствии выявлено в ходе рассмотрения дела. Имущество может быть найдено, а сделки по его отчуждению могут быть признаны недействительными как подозрительные.

Между тем банкротство для кредиторов тоже не столь очевидный метод восстановления справедливости — может оказаться, что долгая процедура не принесет ничего, кроме расходов, ведь мероприятия в деле о банкротстве не бесплатны, и расходы на выходе могут даже не окупиться.

Поэтому прежде чем в поисках выхода из долгового тупика рассматривать процедуру банкротства, верить на слово заманчивым предложениям о «безболезненном освобождении от всех долгов» и сарафанному радио, следует обстоятельно оценить все риски. В целом банкротство может быть спасением, выходом и лекарством от долговой болезни для граждан, которые не в силах более нести тяжесть своих обязательств перед кредиторами. Оно дает возможность освободиться и начать жизнь заново, а может стать еще одним шагом на пути в долговую бездну.

Автор — юрист, эксперт проекта «Финшок» в рамках Национальной программы повышения финансовой грамотности граждан Минфина России

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