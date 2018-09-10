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Врач погиб на свадьбе в Турции при проверке неработающего оружия

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Фото: Depositphotos
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Мужчина погиб от огнестрельного ранения во время свадебной церемонии в Турции, проверяя неработающее оружие. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел в городе Конья. Приглашенный на свадьбу Хасан Акдемир должен был стрелять из пистолета на празднике. 39-летний доктор общей практики вытащил оружие и попытался несколько раз выстрелить в воздух, но каждый раз происходила осечка. Тогда он стал проверять, в чем причина неисправности, но пистолет выстрелил, и пуля попала ему прямо в голову, пишет «Ридус».

По словам очевидцев, гости сразу вызывали скорую помощь, однако медики не смогли спасти коллегу.

7 сентября сообщалось, что в Турции осудили режиссера Али Авджи за фильм «Пробуждение» об убийстве Эрдогана. Его приговорили к шести годам и трем месяцам лишения свободы.

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