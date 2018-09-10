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Память жертв нацизма почтили в Пскове

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В Пскове, в сквере Павших борцов, прошел митинг, посвященный Международному дню памяти жертв нацизма. В нем принимали участие бывшие узники концлагерей, представители общественных объединений и школьники. По окончании митинга настоятель воинского храма Александра Невского митрофорный протоиерей Олег Тэор отслужил заупокойную литургию.

Как заявил во время своего выступления на митинге замглавы Пскова Владимир Воробьев, многие были угнаны на принудительную работу, в лагерях и гетто узников вообще не считали за людей. Этого нельзя забыть и допустить повторения, сообщает Псковское агентство информации.

Память павших собравшиеся почтили минутой молчания. К мемориалу возложили цветы.

День памяти жертв нацизма был учрежден в 1962 году. Его отмечают в сентябре, поскольку на этот месяц приходятся две связанные со Второй мировой войной даты — день ее начала и день окончания. День памяти жертв нацизма отмечается каждое второе воскресенье сентября.

В конце августа президент Украины Петр Порошенко решил узаконить бандеровский лозунг «Слава Украине!». Выступая на военном параде в честь отмечаемого в стране Дня независимости, Порошенко сообщил, что подает в раду законопроект о смене в воинском уставе, и, таким образом, лозунг станет главным приветствием Вооруженных сил Украины.

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