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Режим ЧС продолжает действовать в нескольких районах Приморья

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Режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать на территории 12 районов Приморского края. Еще два района остаются подтопленными.

Как сообщает пресс-служба администрации Приморского края, режим ЧС продолжает действовать в Октябрьском, Надеждинском, Лазовском, Чугуевском, Ольгинском, Красноармейском, Тернейском, Яковлевском, Михайловском, Черниговском, Шкотовском районах, а также на территории Уссурийского городского округа.

В Красноармейском и Пожарском районах края подтоплены 13 населенных пунктов, 17 жилых домов, 362 придомовые территории и 45 огородов, пишет РИА «Восток-Медиа».

В районах, которые оказались отрезаны от «большой земли», действует лодочная переправа.

Осложнилась паводковая обстановка и в Хабаровском крае в связи с прохождением циклона и обильных осадков на территории трех районов южной части края. Также из-за разлива реки Уйкой в Аяно-Майском районе оказалась подтоплена взлетно-посадочная полоса в аэропорту поселка Аян.

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