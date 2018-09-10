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Калининградские ковбои выиграли кубок «Русского родео» под Брянском

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Пятый кубок «Русское родео» состоялся 8 сентября в Жуковском районе Брянской области. Главный приз достался животноводам из Калининградской области.

Как уточняет NASHBRYANSK.RU, на арене соревновались команды из пяти регионов. Команда из Бразилии участвовала во внеконкурсной программе. Так, гостей соревнований привели в восторг юные бразильянки, которые работали с лассо без перчаток.

В конкурсной программе — скачки на особой породе лошадей квартерхорс, искусство обращения с лассо, загон бычка в трейлер. Награда — поездка в США по обмену опытом с американскими коллегами.

За соревнованиями следили более 5,5 тыс. человек. Среди них был и губернатор Брянской области Александр Богомаз, члены регионального правительства и областной думы. Калининградскую команду приехал поддержать губернатор Антон Алиханов.

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