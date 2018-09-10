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Баллон с газом взорвался во время пожара на складе в Тюмени

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В Тюмени около улицы Дамбоская, д. 10а произошел пожар в складских помещениях. По информации очевидцев, дым от пожара был виден на расстоянии нескольких километров.

На данный момент известно, что загорелся СТО (кузовной цех). Часть автомобилей и оборудования успели увезти. Около 14:21 там взорвался баллон с газом, конструкции обрушились. Об этом сообщает портал «Наш город». На месте происшествия работали шесть пожарных расчетов. 

Напомним, сильный пожар вспыхнул в порту Антверпена 12 августа. Огнем был охвачен склад химикатов, где хранился сульфид никеля. Спасательные службы эвакуировали все суда и предприятия в радиусе 1,8 км.

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