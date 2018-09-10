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В Кремле оценили работу силовиков на акциях протеста

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Полиция действовала строго в соответствии с законом на прошедших в нескольких городах России несанкционированных митингах против изменений в пенсионном законодательстве. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

«Вы знаете, что в очередной раз имели место провоцирования несовершеннолетних. Те, кто провоцировал, прекрасно осведомлены о правовых последствиях. Вы знаете, что были провокаторы, хулиганы, которые нападали на полицейских», — сказал он. 

Подобные акции протеста прошли 9 сентября в Москве, Санкт-Петербурге, на Дальнем Востоке, на Сахалине, в Хабаровске, Новосибирске и Екатеринбурге. 

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