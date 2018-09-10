Прямой эфир

Водитель троллейбуса сбил 12-летнего зацепера в Тамбове

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Тамбове водитель троллейбуса совершил наезд на 12-летнего ребенка. Мальчик госпитализирован в областную детскую клиническую больницу. О том, в каком он состоянии, пока не сообщается.

Как уточняет ИА «Онлайн Тамбов.Ру» со ссылкой на областную ГАИ, инцидент произошел 8 сентября на улице Мичуринской. Мальчик ехал, зацепившись за троллейбус сзади, и упал. Водитель троллейбуса не заметил случившегося, сбил мальчика и поехал дальше.

В середине августа на крыше вагона электропоезда на станции «Лось» было найдено тело подростка с признаками электротравмы. Следственные органы проводят проверку по факту случившегося.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мать погибшего зацепера призвала блокировать ролики с зацепингом в Сети
Зацепер погиб в киевском метро

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017