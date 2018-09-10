Водитель троллейбуса сбил 12-летнего зацепера в Тамбове

В Тамбове водитель троллейбуса совершил наезд на 12-летнего ребенка. Мальчик госпитализирован в областную детскую клиническую больницу. О том, в каком он состоянии, пока не сообщается.

Как уточняет ИА «Онлайн Тамбов.Ру» со ссылкой на областную ГАИ, инцидент произошел 8 сентября на улице Мичуринской. Мальчик ехал, зацепившись за троллейбус сзади, и упал. Водитель троллейбуса не заметил случившегося, сбил мальчика и поехал дальше.

В середине августа на крыше вагона электропоезда на станции «Лось» было найдено тело подростка с признаками электротравмы. Следственные органы проводят проверку по факту случившегося.