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Предприятие в Нижнем Тагиле уклонилось от строительного надзора

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В Нижнем Тагиле ЕВРАЗ НТМК оштрафован за невыполнение вовремя предписания надзорного органа. Речь идет об осуществлении государственного строительного надзора.

Решение вынес Арбитражный суда Екатеринбурга, отмечает ТагилСити.Ру. Размер штрафа составляет 50 тыс. рублей.

В августе этого года Роспотребнадзор из-за загрязнения воздуха начал проверку на ЕВРАЗ НТМК, совладельцем которого является Роман Абрамович.

Напомним, первый чугун был получен на Ново-Тагильском металлургическом заводе 25 июня 1940 года — эта дата и считается днем рождения предприятия.

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