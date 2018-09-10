Роскомнадзор оценил качество услуг операторов мобильной связи в городах ЧМ–2018

В Роскомнадзоре подвели итоги мероприятий по оценке качества услуг операторов связи «большой четверки» в 11 городах проведения игр чемпионата мира по футболу, проходившего с 14 июня по 15 июля.

Замеры проводились совместно с радиочастотной службой как до начала матчей, так и во время чемпионата. Специалисты оценивали качество голосового соединения, скорость приема и передачи данных через сеть.

«В целом операторы «большой четверки» в период подготовки и во время чемпионата оказывали услуги связи на должном качественном уровне», — отметили в понедельник, 10 сентября, в Роскомнадзоре. В ведомстве подчеркнули, что меньше всего неуспешных попыток созвониться зафиксировали в Екатеринбурге, абольше всего — в Волгограде.

В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель у всех операторов не превысил отметку в 2,5%.

По результатам оценки среднего значения скорости передачи данных наибольшая скорость зафиксирована в Москве в сетях ПАО «МегаФон» (13,8 Мбит/сек.) и ПАО «МТС» (13,1 Мбит/сек.).

В июле сообщалось, что специалисты обеспечили стабильную работу радиочастотных электронных средств организаторов, участников и гостей матча за третье место и финала чемпионата мира по футболу, прошедших 14 и 15 июля на стадионах «Санкт-Петербург» и «Лужники».