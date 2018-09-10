Сборная России показала форму на матч против Чехии

Сборная России по футболу представила форму, в которой сыграет в товарищеском матче против команды Чехии. Снимок формы опубликован на странице сборной РФ в Twitter.

Полевые игроки будут играть в красных футболках, а вратарь — в свитере бирюзового цвета.

Матч Россия–Чехия пройдет на поле «Ростов Арены» 10 сентября в 19:00. Это будет первая домашняя встреча для подопечных Станислава Черчесова после ЧМ-2018, пишет «Спорт-Экспресс».

7 сентября сборная России обыграла Турцию в матче Лиги наций УЕФА. Игра закончилась со счетом 2:1.