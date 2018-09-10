Уникальный Итальянский оркестр саксофонов выступит на сцене Херсонеса

Торжественное закрытие первого международного музыкального фестиваля «Дворцы Крыма – дворцы Санкт-Петербурга» состоится 20 сентября в Государственном историко-археологическом музее-заповеднике «Херсонес-Таврический». В рамках церемонии запланировано выступление Итальянского оркестра саксофонов. Оно пройдет на новой сцене Херсонеса.

Как рассказали онлайн-изданию «Новый Севастополь» в музее, оркестр саксофонов под управлением Федерико Мондельчи является уникальным коллективом, поскольку включает в себя инструменты и с самым высоким «голосом» — сопранито — и с самым «низким» — контральт и бас.

Музыканты могут сыграть на саксофонах абсолютно всё. Кроме того, это единственный в мире коллектив, в котором собраны все существующие саксофоны.

В музее подчеркнули, что при осуществлении этого проекта использовался президентский грант на развитие гражданского общества. Он был предоставлен Фондом президентских грантов.

В середине августа в музее-заповеднике «Херсонес Таврический» прозвучал туманный колокол. Его не слышали около полувека. В музее рассказали, что колоколу исполнилось 240 лет.