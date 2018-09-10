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Почти 9,5 млн человек приняли участие в праздновании дня города в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Почти 9,5 млн человек приняли участие 8 и 9 сентября в праздничных мероприятиях, посвященных Дню города в Москве. Об этом сообщили в столичном главке МВД.

Так, около 5 млн человек приняли участие в праздновании 8 сентября, и еще 4,5 млн — 9 сентября. Как отмечает телеканал «360», безопасность во время проведения мероприятий на минувших выходных обеспечивали сотрудники полиции и Росгвардии, которые не допустили серьезных нарушений о время массовых гуляний.

Празднование 871-го дня рождения Москвы прошло 8 и 9 сентября. Для москвичей и гостей столицы подготовили обширную праздничную программу: лекции и мастер-классы в необычном формате, модные показы и фотовыставки, театр для детей и взрослых, классическая и популярная музыка и многое другое. В 2017 году в праздновании Дня города приняли участие 11,5 млн человек.

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