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Аллея парящих зонтиков может появиться в Липецке

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Жители Липецка предлагают построить в городе Аллею парящих зонтиков. Инициатива появилась на сервисе «Портал неравнодушных».

Ее авторы предлагают для своей задумки территорию в 15-м микрорайоне Липецка. Там есть асфальтированная площадка, которую окружают деревья. Можно установить скамейки и фонари. Днем дети смогут гулять или кататься на самокатах, а вечером взрослые совершать променад.

Как уточняет GOROD48, предложение о создании нового арт-пространства в Липецке будет находиться на стадии народного голосования до 7 октября. Если оно наберет 500 и более положительных откликов, его рассмотрят в городской администрации.

Жители Липецка ранее предлагали присвоить имя Виктора Цоя подземному переходу в районе бывшего ЦУМа. Сейчас он изрисован граффити. Авторы инициативы предлагают нанести на стены иллюстрации, посвященные творчеству музыканта.

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