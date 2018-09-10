В СДПГ исключили участие немецких войск в действиях против армии Сирии

Председатель Социал-демократической партии (СДПГ) ФРГ Андреа Налес исключила одобрение проведения военной операции с участием немецких сил против правительственной армии Сирии.

Так политик прокомментировала газете Deutsche Welle ранее распространенную информацию о том, что минобороны ФРГ собирает данные и возможности применения своих истребителей Tornado против армии президента Сирии Башара Асада.

Сообщалось, что силы ФРГ присоединились бы к ударам по позициям сирийских военных в случае возможной химической атаки.

«СДПГ не одобрит участие Германии в сирийском конфликте ни в правительстве, ни в парламенте», — отметила Налес. Она напомнила, что социал-демократы находятся в коалиции с партией канцлера Ангелы Меркель, уточняет RT.

8 сентября представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил о сходке террористов в Идлибе с участием местных координаторов «Белых касок». В ходе встречи якобы был утвержден сценарий провокации с использованием химоружия, которая якобы должна состояться вечером следующего дня в Идлибе.

9 сентября канцлер Германии Ангела Меркель поддержала действия России в Сирии. Она указала на важность предпринимать попытки, чтобы разбить террористов, и отметила необходимость избежать гуманитарной катастрофы, так как боевики в Идлибе пытаются использовать мирных жителей в качестве «живых щитов».