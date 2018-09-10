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СК возбудил дело по факту гибели рабочего на стройке в Астрахани

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В Астрахани возбуждено уголовное дело по факту гибели молодого мужчины на стройке. Фигурантом по делу выступает индивидуальный предприниматель, который подозревается в нарушении требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека.

Как сообщает пресс-служба регионального СК СКР, подозреваемый осуществлял строительство жилого комплекса на улице Бабефа в Кировском районе. Погибший 26-летний мужчина состоял у него в бригаде и выполнял вязку каркаса, сообщает «Астрахань-24».

22 августа молодой мужчина спускался по незакрепленной деревянной лестнице, упал и ударился головой о бетонный пол. Пострадавший был госпитализирован. 3 сентября он скончался в больнице.

Расследование уголовного дела продолжается. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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