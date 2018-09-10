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Дукалис из «Улиц разбитых фонарей» рассказал о причинах ДТП

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Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок
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Российский актер Сергей Селин, известный по роли Анатолия Дукалиса в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Опера. Хроники убойного отдела», рассказал подробности аварии, в которую попал ранее 10 сентября в Санкт-Петербурге.

По словам актера, когда он остановился на запрещающий сигнал светофора, другой водитель въехал в бампер его автомобиля на «приличной такой скорости».

В момент столкновения Селин находился в машине вместе с супругой. Как признался актер, они отделались легким испугом.

«Но у меня внедорожник, так что ни мы, ни машина не пострадали. А у них ремонт будет. Но хоть ребята сами тоже не пострадали. У них какая-то киска была в машине, может, кот им помешал, может, заговорились», — рассказал Сергей Селин телеканалу «78».

Актер добавил, что инцидент не нарушил его планов.

По словам очевидцев, ДТП произошло в понедельник утром на площади Восстания. 

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