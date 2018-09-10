Большое нефтяное пятно обнаружили около санатория в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле недалеко от санатория «Руш» было обнаружено большое пятно из нефтепродуктов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В ведомстве отметили, что будут добиваться ликвидации разлива нефтепродуктов через суд. Сотрудники прокуратуры провели проверку и установили, что смежные земельные участки, где было обнаружено пятно, принадлежат двум организациям, которые используют расположенные рядом складские помещения и подъездные железнодорожные пути, пишет ИА «Ура.ру».

Исковое заявление о ликвидации большого разлива нефтепродуктов было направлено в Ленинский районный суд Нижнего Тагила.

В связи с нарушением природоохранного законодательства собственников обоих земельных участков просят устранить нефтяное «болото». В данный момент иск находится на рассмотрении.