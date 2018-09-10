Смертники атаковали штаб–квартиру нефтяной компании в Триполи

Взрыв в штаб-квартире Национальной нефтяной корпорации прогремел в центре ливийской столицы Триполи в понедельник, 10 сентября. В нападении участвовали террористы-смертники, сообщил RT.

Есть данные о погибших и раненых, но точной информации о жертвах пока не приводится. «РИА Новости» передает, что пострадали шесть человек.

Телеканал Al-Arabia сообщил в Twitter, что атаку провели вооруженные люди, а один из смертников подорвался внутри здания.

Террористы по-прежнему находятся внутри здания.

1 сентября международный аэропорт Митига в Триполи закрылся из-за столкновений противоборствующих вооруженных групп. С 2011 года в стране не прекращаются вооруженные конфликты между различными группировками.