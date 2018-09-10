Прямой эфир

Штормовое предупреждение объявили в Башкирии из-за заморозков

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Башкирии синоптики предупредили о сильных заморозках. Региональный Госкомитет по чрезвычайным ситуациям объявил штормовое предупреждение.

Как уточняет ИА «Башинформ», до 12 сентября местами будут заморозки в воздухе и на почве до –3 градусов. Это может нанести урон сельскохозяйственным посевам. Также на дорогах образуется наледь, из-за чего повышается вероятность ДТП. Водителям рекомендовали быть предельно внимательными.

В связи с понижением температуры власти обращают внимание жителей на усиление мер пожарной безопасности. Каждый год в период понижения температуры увеличивается количество пожаров, происходящих из-за ненормированного использования печного оборудования и электрических приборов.

6 сентября в Башкирии также предупреждали о заморозках. Ночные температуры понижались до –2 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Отопительный сезон стартовал в Амурской области после первого снега
Первый снег выпал в Кемерово

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017