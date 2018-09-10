Штормовое предупреждение объявили в Башкирии из-за заморозков

В Башкирии синоптики предупредили о сильных заморозках. Региональный Госкомитет по чрезвычайным ситуациям объявил штормовое предупреждение.

Как уточняет ИА «Башинформ», до 12 сентября местами будут заморозки в воздухе и на почве до –3 градусов. Это может нанести урон сельскохозяйственным посевам. Также на дорогах образуется наледь, из-за чего повышается вероятность ДТП. Водителям рекомендовали быть предельно внимательными.

В связи с понижением температуры власти обращают внимание жителей на усиление мер пожарной безопасности. Каждый год в период понижения температуры увеличивается количество пожаров, происходящих из-за ненормированного использования печного оборудования и электрических приборов.

6 сентября в Башкирии также предупреждали о заморозках. Ночные температуры понижались до –2 градусов.