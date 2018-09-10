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Бурков вступит в должность губернатора Омской области 14 сентября

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Инаугурация избранного губернатора Омской области Александра Буркова назначена на 14 сентября. В этот же день правительство региона уйдет в отставку — все министры продолжат работу в статусе исполняющих обязанности.

На прошедших 9 сентября выборах Бурков набрал почти 83% голосов. На втором месте — кандидат от ЛДПР Алексей Ложкин, за которого проголосовали 8,5% избирателей. Об этом пишет РИА «Омск-информ».

Напомним, 9 октября 2017 года Бурков был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Омской области до вступления в должность губернатора. Освободившийся мандат депутата Госдумы был передан Дмитрию Ионину.

В ноябре 2017 года Бурков выдвинул своего кандидата в мэры — министра экономики Омской области Оксану Фадину.

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