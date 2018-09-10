Почти 40 ж/д переездов Восточно-Сибирской дороги оборудуют видеокамерами

На 38 железнодорожных переездах Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД) планируют установить системы видеофиксации. Предполагается, что это повысит дисциплину среди автомобилистов. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.

Установить необходимое оборудование планируют до 15 сентября. Собранные при помощи систем видеофиксации данные будут анализироваться, что поможет подтвердить записи в специальном журнале нарушений кадрами реальной съемки. При необходимости данные с камер будут предоставлены в ГИБДД в качестве доказательств нарушений правил проезда через переезд, сообщает ИА IrkutskMedia.

С начала 2018 года в границах ВСЖД зафиксировано шесть дорожно-транспортных происшествий, где виновным является водитель автотранспорта. В некоторых случаях водитель въезжает на переезд, несмотря на запрещающий сигнал светофора и шлагбаум, а порой и вовсе врезается в проходящий железнодорожный состав, не снижая скорости.