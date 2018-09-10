Джокович признан третьей ракеткой мира

Сербский теннисист, победитель Открытого чемпионата США Новак Джокович занял третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Список был опубликован 10 сентября на сайте организации.

Победа на чемпионате в США принесла спортсмену повышение на три позиции в рейтинге. Первой ракеткой мира был признан испанец Рафаэль Надаль, за ним следует швейцарец Роджер Федерер.

Кроме того, на одну строчку вверх поднялись российские теннисисты Карен Хачанов и Даниил Медведев, за ними остались 25-е и 35-е места в рейтинге. Другой россиянин Андрей Рублев за две недели опустился сразу на 33 позиции и теперь занимает 71-е место.

9 сентября японская теннисистка Наоми Осака стала победительницей Открытого чемпионата США по теннису, обыграв в финале американку Серену Уильямс. Последняя же после оглашения результатов устроила скандал и оскорбила судью.