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Паводковая обстановка осложнилась в Хабаровском крае

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В Хабаровском крае осложнилась паводковая обстановка в связи с прохождением циклона и обильных осадков на территории трех районов южной части края. Также из-за разлива реки Уйкой в Аяно-Майском районе оказалась подтоплена взлетно-посадочная полоса в аэропорту поселка Аян.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, по состоянию на утро 10 сентября 2018 года, в районе имени Лазо подтоплены пять жилых частных домов, 35 приусадебных участков, которые расположены в низинах и вдоль русел рек в поселках Полетное, Кутузовка, Васильевка и 2-й Сплавной.

В аэропорту поселка Аяе в связи с подтоплением грунтовой взлетно-посадочной полосы временно введено ограничение по вылету и прилету воздушных судов местных авиалиний, сообщает ИА AmurMedia.

В ближайшие двое суток на малых реках в южных районах края ожидается прохождение пика паводка, при котором возможно повышение уровней воды до неблагоприятных отметок.

В населенных пунктах силами органов самоуправления организован мониторинг паводковой обстановки и оказание необходимой помощи населению. ГУ МЧС по краю напоминает жителям и гостям края о необходимости соблюдения мер безопасности.

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